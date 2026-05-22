La Piadineria decolla

La Piadineria approda nel canale travel con due aperture in collaborazione con Chef Express negli aeroporti di Milano Malpensa e Orio al Serio. Con un traffico complessivo di oltre 48 milioni di passeggeri annui, questi due aeroporti sono rispettivamente al secondo e terzo posto in Italia per frequentazione. Le aperture, previste rispettivamente il 22 e il 29 maggio, segnano l’ingresso del brand in uno dei contesti più strategici per il fast casual food, caratterizzato da elevati flussi e da una forte visibilità internazionale.

L’operazione si inserisce in un momento di profonda trasformazione della ristorazione aeroportuale, sempre più orientata verso format di qualità e brand riconoscibili. Negli ultimi anni, infatti, gli aeroporti hanno progressivamente trasformato la propria offerta food da servizio funzionale a componente centrale dell’esperienza di viaggio, privilegiando insegne consolidate capaci di coniugare velocità, affidabilità e identità di prodotto.

“L’ingresso nel canale travel aeroportuale rappresenta un ulteriore tassello strategico nel nostro percorso di crescita, che completa la presenza de La Piadineria nei vari segmenti del food retail", commenta Roberto Longo, amministratore delegato di Gruppo La Piadineria. "Abbiamo scelto Chef Express come partner di sviluppo perché è un player con una competenza consolidata nella ristorazione nei grandi hub di mobilità, capace di garantire qualità operativa e una visione di lungo periodo. Le prime aperture a Milano Malpensa e Orio al Serio, proprio alle soglie della stagione estiva, segnano l’avvio di un percorso che porterà il nostro format in contesti ad altissima intensità di traffico, rafforzando la nostra capacità di offrire un’esperienza di consumo distintiva, veloce e di alta qualità anche in viaggio, restando fedeli alla preparazione espressa del prodotto, con impasto fresco e ingredienti italiani selezionati di elevata qualità. L’arrivo in questi aeroporti ci permetterà di rafforzare la notorietà del brand anche tra i numerosi turisti che potranno ritrovare La Piadineria nelle loro destinazioni — da New York alla Francia — oltre che al rientro in Italia”.

Chef Express, società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, è uno dei maggiori operatori italiani nella ristorazione nei contesti di viaggio, e persegue da tempo una strategia volta a valorizzare brand italiani e internazionali, propri e in licenza, consolidati e ad alta riconoscibilità, capaci di generare performance elevate anche in ambiti competitivi come quello aeroportuale.

“I brand italiani e internazionali affermati e consolidati stanno dimostrando di essere i format ideali in grado di generare e migliorare le performance commerciali", dichiara Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express. "Siamo presenti da anni e con diversi formati negli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio e siamo felici di poter ampliare la nostra offerta con La Piadineria, un format di successo grazie a processi fast casual già ottimizzati, standard elevati e replicabili e un prodotto portabile e al tempo stesso di alta qualità, ideale anche per il consumo on the go e on board. Con questo accordo, Chef Express si conferma il partner ideale per lo sviluppo dei format nei contesti di viaggio”.