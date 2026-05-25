Ecotrophelia: vince il Campus Bio-Medico per sostenibilità e innovazione

Si è tenuta, presso il Centro congressi di Eataly a Roma, la sedicesima edizione di EcoTrophelia Italia, il concorso nazionale organizzato da Federalimentare con l'obiettivo di promuovere l’eco-innovazione e la sostenibilità nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari industriali.

Nata con l'idea di limitare l'impatto ambientale dei processi produttivi e favorire il riciclo dei sottoprodotti industriali, la competizione si è confermata un appuntamento imprescindibile per gli studenti universitari e degli ITS del settore agroalimentare.

La giuria di esperti – presieduta dal neoeletto presidente dei Giovani Imprenditori di Federalimentare, Marcello De Nigris e composta da esponenti delle istituzioni, della nutrizione, dell'impresa e della ricerca – ha valutato i prototipi industriali in base a specifici criteri di innovazione ed eco-sostenibilità.

Ad aggiudicarsi il primo premio di € 2.000 e il diritto di rappresentare l’Italia alla finale internazionale ECOTROPHELIA EUROPE 2026 in programma il prossimo autunno è stato “EDLYQ”, la rivoluzionaria cannuccia croccante e commestibile dell’Università Campus Bio-Medico di Roma - UCBM, arrivata prima tre le 3 squadre arrivate in finale.

Marcello De Nigris ha commentato: "Faccio i miei complimenti a tutti i team per lo straordinario livello dei prodotti in gara. Per me e per Federalimentare è un orgoglio immenso dare a questi ragazzi lo sprint iniziale, aiutandoli a trasformare splendide intuizioni in prodotti industriali e realtà imprenditoriali".

De Nigris ha poi ricordato Carlo Petrini: "La sua presenza e il suo pensiero hanno ispirato anche Eataly - che ha ospitato i nostri lavori oggi - nata per applicare su larga scala la filosofia di Slow Food “buono, pulito e giusto”.

Il prodotto vincitore è una rivoluzionaria cannuccia croccante e commestibile studiata appositamente per il settore Ho.Re.Ca.. Sviluppata con una ricetta 100% plant-based e fonte di fibre, garantisce un'eccellente tenuta nei liquidi freddi per 25 minuti. Offerta in quattro colorazioni naturali, trasforma l'accessorio monouso in un'esperienza "usa e gusta" a rifiuto zero.

Gli altri due prodotti finalisti sono stati EMULÌ (Università di Parma) e KOREZ (Fondazione Bio-Campus Latina).

EMULI' è un condimento innovativo che supera il concetto tradizionale di maionese, posizionandosi come salsa funzionale e sostenibile. Realizzata senza uova, impiega siero di latte e sieroproteine derivanti dalla lavorazione del Parmigiano Reggiano, con aromatizzazioni naturali ricavate da ortaggi di recupero (basilico, carota o cipolla). Apporta fibre prebiotiche per la salute intestinale.

KOREZ invece è Un biscotto rustico alla farina di miglio che reinventa il concetto di snack salutare. Coniuga la friabilità della base al cacao magro con un fresco cuore cremoso a base di kefir d’acqua e succo di lime. Fornisce ben 13g di fibre (grazie all'inulina) e appena 1,5g di zuccheri naturali per 100g.

L'evento ha ricevuto l’autorevole patrocinio scientifico di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) , insieme a quelli di Food Edu (Fondazione Italiana Educazione Alimentare), CLAN (Cluster Agrifood Nazionale) e OTAN (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari).