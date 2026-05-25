Rinnovati gli accordi tra Ue e Messico

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa hanno firmato un accordo commerciale rinnovato con il Messico, nell’ambito degli sforzi dell’UE per ampliare la propria influenza in America Latina, poco dopo l’entrata in vigore del patto Mercosur. L’intesa è stata firmata in occasione di un vertice UE–Messico in Messico, con von der Leyen e Costa affiancati dalla presidente del Messico Claudia Sheinbaum. Le nuove intese sosterranno la crescita economica, stimoleranno la competitività e rafforze la resilienza di entrambe le parti, aprendo opportunità di commercio e investimento e garantendo un accesso e una trasformazione sostenibili delle materie prime. Il Messico è uno dei partner commerciali dell'UE con cui ha un accordo di più lunga data, risalente al 2000.



Gli accordi contribuiranno a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione tra l'UE e il Messico, creando opportunità in settori quali il commercio, gli investimenti e le tecnologie pulite, consolidando al contempo le catene di approvvigionamento e sostenendo gli obiettivi climatici. Creano, inoltre, nuove opportunità per le imprese di entrambi i Paesi, compreso il settore agroalimentare, in uno dei partner strategici dell'UE in America Latina.



Nel 2025, il Messico ha importato prodotti agroalimentari dall'UE per un valore di 2,5 miliardi di euro: è il secondo maggiore importatore di tali prodotti in America Latina. L'interscambio totale di merci nel 2025 è stato di 87 miliardi di euro, le esportazioni di merci dell'UE nel 2025 sono arrivate a 53 miliardi di euro. Le esportazioni di merci del Messico verso l'UE nel 2025 hanno toccato 34 miliardi di euro mentre gli investimenti UE in Messico nel 2024 sono stati da 207 miliardi di euro, pari al 28% degli investimenti esteri messicani. Il numero delle imprese UE che esportano in Messico sono 45.000 mentre oltre 11.000 sono le aziende dell'UE in Messico, che creano 5,5 milioni di posti di lavoro.



Le esportazioni di alimenti e bevande dell'UE verso il Messico riguardano: 175 milioni i prodotti dairy (7% dell'export), 253 milioni i vegetables (10,1%), 286 milioni food preparations and ingredients (11,4%), 211 milioni vino (8,4%), 271 milioni i cereali e prodotti macinati (10,8%). la prozione maggiore, ossia il 52,5% appartiene alla categoria "others" che cuba 1,3 miliardi di euro.



I nuovi accordi dell'UE con il Messico



I nuovi accordi, di fatto:



- eliminano il 95% delle elevate tariffe doganali messicane, aumentando l'accesso al mercato per le esportazioni agroalimentari dell'UE verso il Messico;



- proteggono 568 indicazioni geografiche dell'UE, rendendo illegale in Messico la vendita di imitazioni di prodotti alimentari e bevande distintivi provenienti da specifiche regioni dell'UE.



“L'UE e il Messico sono impegnati in una stretta partnership strategica - sottolinea la presidente von der Leyen - Gli accordi modernizzati odierni definiscono la nostra visione condivisa del futuro e apporteranno numerosi vantaggi a entrambe le parti. Incrementeremo gli scambi commerciali e gli investimenti per sostenere l'occupazione e la crescita e coopereremo in una vasta gamma di settori politici. Insieme plasmeremo un futuro migliore per i nostri cittadini e per il pianeta, trovando un terreno comune nel sostenere le istituzioni globali, promuovere una crescita pulita e favorire i diritti umani e la parità di genere".



Alla luce delle crescenti sfide globali, il Messico e l'UE hanno concordato di istituire un Dialogo strategico a livello ministeriale, quale meccanismo permanente di consultazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali di interesse comune.



Promozione del commercio



L'UE e il Messico vantano una solida e consolidata relazione commerciale, che già ammonta a 100 miliardi di euro all'anno in beni e servizi. L'accordo modernizzato rafforzerà ulteriormente questa cooperazione, semplificando le esportazioni e gli investimenti reciproci nei rispettivi mercati, in quanto prevede:





maggiori opportunità per il settore agricolo dell'UE, considerando che il Messico è un importatore netto di prodotti alimentari con dazi elevati. In base al nuovo accordo:

il Messico proteggerà 232 distillati e ulteriori 336 indicazioni geografiche europee (IGE) relative a vini, birre e prodotti alimentari;

una cooperazione più forte sulle transizioni verde e digitale, rafforzando le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche;

nuove possibilità per le imprese dell'UE di partecipare alle gare d'appalto del governo messicano in condizioni di parità con le imprese messicane;

nuove opportunità per le esportazioni di servizi in settori chiave come i servizi finanziari, il trasporto marittimo, i servizi digitali e professionali;

norme più semplici per le imprese e una maggiore cooperazione normativa tra l'UE e il Messico;

minori ostacoli al commercio elettronico e maggiore cooperazione nel settore digitale;

norme più rigorose a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dei creatori.

L'Accordo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile sia in Europa che in Messico, in quanto prevede:

impegni giuridicamente vincolanti in materia di diritti dei lavoratori, tutela ambientale, cambiamento climatico e condotta aziendale responsabile;

una Dichiarazione congiunta sul commercio e la parità di genere che riafferma l'impegno condiviso a promuovere l'emancipazione economica e i diritti delle donne;

un meccanismo di risoluzione delle controversie per far rispettare tali impegni;

un ruolo attivo per esperti indipendenti, società civile e organismi internazionali nel monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo.

Economia circolare

Entrambe le parti hanno firmato una Dichiarazione congiunta sull'economia circolare volta ad affrontare la triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, compreso l'inquinamento da plastica, rafforzando al contempo la resilienza economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro sostenibili.

Global Gateway

L'UE e il Messico hanno ribadito il loro impegno ad approfondire l'Agenda di investimento Global Gateway quale pilastro centrale del loro partenariato strategico. Attraverso Global Gateway, l'UE sostiene investimenti sostenibili, la decarbonizzazione, catene del valore resilienti e una crescita economica inclusiva in Messico. L'Agenda di investimento Global Gateway tra l'UE e il Messico facilita investimenti europei per oltre 5 miliardi di euro in settori chiave, tra cui la transizione energetica, i trasporti sostenibili, la sanità e i prodotti farmaceutici, l'economia circolare, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, l'agricoltura sostenibile, le foreste e la biodiversità e la connettività digitale.



Prossimi passi



A seguito della firma del MGA e dell'ITA, l'UE e il Messico seguiranno ora le rispettive procedure di ratifica degli accordi. Per quanto riguarda l'UE, ciò significa che il MGA sarà soggetto a ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le loro procedure nazionali.



Allo stesso tempo, l'accordo transattorio internazionale (iTA) seguirà le procedure di ratifica previste esclusivamente dall'UE, in quanto rientra nelle competenze esclusive dell'UE. Ciò richiederà il consenso del Parlamento europeo e l'adozione di una decisione conclusiva da parte del Consiglio, dopodiché entrerà in vigore. L'iTA scadrà una volta che il MGA entrerà in vigore.