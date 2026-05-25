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CLARA MOSCHINI

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Rushers (Alfonsino) rinnova l'accordo con Just Eat Italy

Prosegue la "collaborazione strategica" per rafforzare le sinergie operative

Alfonsino, società quotata e leader nel servizio di food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che la propria controllata Rushers ha rinnovato l’accordo con Just Eat Italy.Il rinnovo rappresenta l’evoluzione del percorso di collaborazione avviato tra le parti a novembre 2025 (leggi notizia EFA News) e "conferma la volontà di proseguire nello sviluppo di sin...

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EFA News - European Food Agency
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