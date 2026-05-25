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Cdp equity aumenta le quote in Nexi
Il cda di Cassa depositi e prestiti approva l’avvio di procedure per arrivare al 29,9% della paytech
Vola in rialzo del 5,8% a metà seduta il titolo Nexi, la paytech leader in Europa, sull'onda dell'entusiasmo dopo che il consiglio di amministrazione di CDP Equity, riunitosi ieri domenica 24 maggio, ha deliberato la possibilità di incrementare la partecipazione in Nexi S.p.A. entro il limite massimo del 29,9%.Come parte di questa strategia, CDP Equity ha deliberato la sottoscrizione di contratti d...
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EFA News - European Food Agency
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