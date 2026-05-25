Riso Flora partner del 105 Summer festival

Riso Flora annuncia la sua partecipazione come Official Partner del 105 Summer Festival 2026, il grande evento musicale itinerante di Radio 105 che dal 5 giugno animerà le piazze italiane con 5 date (Venezia, Chiavari, il doppio appuntamento di Ferrara in cui si festeggeranno i 50 anni della radio e Baia Domizia) più una special date internazionale a Malta il 24 luglio.

Il tutto accompagnato da una lineup straordinaria con i nomi più caldi della scena musicale italiana e internazionale. La partnership di Flora si inserisce in un percorso di comunicazione più ampio e coerente, avviato ad aprile con il lancio della nuova campagna pubblicitaria e l'ingresso di Samira Lui come Brand Ambassador.

La showgirl, giovane, dinamica, attenta al benessere, con una vita attiva in cui la qualità del cibo non è mai in discussione, incarna alla perfezione i valori di un brand che si rinnova senza perdere la propria identità oltre 60 anni di storia e la voglia di parlare al consumatore di oggi con un linguaggio contemporaneo.

A partire dal 30 maggio e per tutta la durata del tour, Flora sarà presente anche sulle frequenze di Radio 105 con uno spot radiofonico dedicato, sempre con Samira Lui, billboard radio e citazioni durante le trasmissioni, garantendo una copertura continuativa che accompagnerà il pubblico dal momento dell'ascolto fino all'esperienza live.

In ogni tappa del Festival, Flora animerà con il suo stand il village con: sampling, mini-game con premi e la mascotte Flora protagonista insieme al pubblico nel momento dedicato ai partner. Un'occasione per incontrare direttamente i consumatori nei momenti di aggregazione estiva e rafforzare il legame tra il brand e uno stile di vita sano, attivo e conviviale.

Riso Flora è il marchio pioniere e specialista del riso parboiled in Italia. Parte del gruppo Curti Srl, Flora si distingue per un esclusivo processo produttivo naturale che, attraverso l'uso di vapore e pressione, garantisce un chicco ambrato, gustoso, ben sgranato e una tenuta di cottura impeccabile. Sinonimo di benessere e versatilità, il brand è l’alleato ideale per un’alimentazione sana e moderna, coniugando l’eccellenza della tradizione risiera con i più alti standard di sostenibilità ambientale del polo produttivo di Valle Lomellina.

Curti srl Fondata nel 1875, Curti Srl è una realtà d’eccellenza della tradizione risiera italiana, iscritta nel registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale. Parte del gruppo Euricom, tra i primi 3 player al mondo nel mercato del riso. L'azienda opera a Valle Lomellina (PV) in uno dei centri di produzione più avanzati d'Europa. Curti si distingue per un modello industriale all’avanguardia e sostenibile: grazie a un impianto a biomasse alimentato dagli scarti della lavorazione, produce energia pulita per il proprio fabbisogno e per la rete.