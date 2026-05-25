Bei: 6 mld euro per energie pulite e agricoltura resiliente

Il Consiglio di amministrazione del Gruppo della Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un nuovo finanziamento di 6 miliardi di euro per promuovere le energie pulite, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici e la competitività europea. Il Cda ha sostenuto le energie rinnovabili in Austria, l'ammodernamento della rete elettrica in Germania, il miglioramento dell'efficienza energetica...