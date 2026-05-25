Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Anicav: Aldo Rodolfi eletto presidente
E' il presidente dell'omonima azienda di famiglia a Parma
Anicav, associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo, rinnova i suoi vertici. Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, che si è svolta oggi a Roma, Aldo Rodolfi è stato eletto nuovo presidente raccogliendo il testimone di Marco Serafini che ha guidato l’associazione negli ultimi cinque anni.56 anni, Rodolfi è presidente dell’azienda di famiglia Rodolfi Mansueto...
lml - 60396
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency