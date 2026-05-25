Crea-Fao: si rafforza la collaborazione scientifica

“L’incontro ha consentito di valorizzare i risultati di una collaborazione scientifica consolidata nel tempo e di approfondire ulteriori ambiti di lavoro comune a supporto della transizione dei sistemi agroalimentari verso modelli più sostenibili, innovativi e inclusivi. Un impegno comune che acquista un particolare significato nell’ 80° anniversario della Fao”. Lo ha dichiarato il presidente del Crea Andrea Rocchi, in occasione dell’incontro con Charles Spillane, Chief Scientist della Fao.

La collaborazione tra Crea e Fao si sviluppa su temi prioritari quali sostenibilità e cambiamento climatico, innovazione e transizione digitale, qualità degli alimenti e sicurezza nutrizionale, riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, sostegno ai piccoli produttori e cooperazione internazionale.

La cooperazione si inserisce nel quadro del Memorandum of Understanding siglato nel 2015 tra Fao, Crea e altri enti di ricerca italiani e poi successivamente rinnovato. In tale ambito, il Crea contribuisce con competenze scientifiche e tecnico-specialistiche a supporto delle politiche agroalimentari, ambientali e della sicurezza nutrizionale, partecipando anche allo Science & Innovation Forum della Fao.

Il Crea opera inoltre come organo di consulenza tecnico-scientifica del Masaf nei rapporti con la Fao, assicurando il supporto nazionale nell’ambito della Commissione sulle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la biodiversità, del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura e della Fao Leap Partnership.

Nel periodo 2019-2024, il Crea ha inoltre assicurato, tramite distacco, il Segretario di Silva Mediterranea e partecipa ai lavori della Global Soil Partnership e del Global Framework for Water Scarcity in Agriculture.

L’attività svolta in questi ambiti contribuisce al supporto del Masaf nei negoziati europei e internazionali e nella definizione di misure attuative a livello nazionale.Il contributo del Crea si traduce nella predisposizione di documenti tecnici, linee guida, rapporti nazionali, banche dati, attività formative, pubblicazioni e materiali divulgativi e contribuisce al perseguimento di 10 dei 17 Sdgs (Obiettivi di sviluppo sostenibile) dell’Agenda 2030.

Tra gli ulteriori ambiti di impegno condiviso rientrano nutrizione e sistemi alimentari sostenibili, standard e dati nazionali, due diligence, sicurezza alimentare e rischio pesticidi, clima, meteo e ambiente.