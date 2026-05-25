Pagnan Group: bilancio 2025 in crescita

Pagnan Group, azienda veneta presente nel tessuto imprenditoriale italiano dal 1929, attiva nel settore turistico, agricolo e immobiliare, ha chiuso il 2025 in crescita. In particolare, nel settore turistico è presente con 5 strutture tra urban e open air, 176 nazionalità ospitate, 978.000 presenze turistiche, 10.700 posti letto, 400 fornitori e 1.800 lavoratori, per un totale di attivazione economica di 127 milioni di euro.

Pagnan Group, con oltre novant’anni di storia, si impegna a rispettare le persone, l’ambiente e il territorio: infatti, per il 2030 è previsto l’obiettivo Impatto 0 per tutte le strutture del Gruppo con -100% di emissioni di co2, -60% di consumo di energia elettrica e -70% di utilizzo di gas, grazie anche al supporto dell’Energy Manager del Gruppo.

Inoltre, il gruppo ha sviluppato negli anni una strategia di sostenibilità ampia e articolata, che coinvolge tutte le principali dimensioni ESG (Environmental, Social, Governance), tra cui educazione ambientale con iniziative di sensibilizzazione per i più piccoli e tutela del territorio, tra cui i 50.000 mq di spiaggia privata premiata “Bandiera Verde”, ma anche gestione responsabile delle risorse con 6.020 MWh di energia 100% rinnovabile consumati nel 2024 e 600 m3 di acqua depurata al giorno grazie al depuratore biologico.

L’attività di Pagnan genera un impatto economico che va oltre i confini delle proprie strutture ricettive e produce effetti diretti, indiretti e indotti e aggiuntivi sul territorio. In particolare, la spesa attivata dal gruppo, tra costi operativi derivanti dalle strutture ricettive, forniture, servizi e consumi turistici generati dagli ospiti, si traduce in un valore economico complessivo stimato di 127 milioni di euro: la cifra si ottiene sommando le ricadute dirette che ammontano a quasi 40 milioni di euro, quelle indirette che sfiorano i 30 milioni di euro, quelle indotte di poco più di 16 milioni di euro e gli effetti aggiuntivi che superano i 42 milioni di euro.

Renato Pagnan, Group Executive Chairman, afferma che “In oltre mezzo secolo di lavoro ho avuto l’opportunità di assistere da vicino ai profondi mutamenti che hanno ridefinito il mondo delle imprese, dell’economia e della società. Da questa esperienza ho compreso che, oggi più che in passato, l’innovazione autentica non riguarda soltanto la tecnologia: è un processo umano e culturale. Consiste nella capacità di ascoltare, includere e valorizzare i luoghi e le persone. Significa fare impresa con senso di responsabilità, sapendo che ogni decisione ha un impatto sull’ambiente e sulla comunità in cui operiamo”.