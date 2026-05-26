Turismo: crescono presenze (grazie agli stranieri) nel I° trim.

Nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Rispetto al medesimo trimestre del 2025 i flussi turistici sono aumentati: +4,2% gli arrivi e +7,5% le presenze.Oltre la metà delle presenze sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale. Rispetto al 2025, le presenze dei turisti stranieri nel primo...