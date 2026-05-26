Longino & Cardenal inaugura laboratorio del pesce fresco

Longino & Cardenal S.p.A., attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi e punto di riferimento per l’alta ristorazione nazionale e internazionale, comunica l’avvio del progetto “Mercato del Pesce”, che amplia e rafforza la presenza della Società nel comparto ittico attraverso lo sviluppo del segmento del pesce fresco pescato, grazie all’acquisto diretto della materia prima e alla lavorazione interna del prodotto.

Per supportare lo sviluppo del progetto, Longino & Cardenal ha realizzato presso la sede di Pogliano Milanese un nuovo laboratorio specializzato dedicato alla lavorazione del pesce fresco, concepito per garantire elevati standard qualitativi, pieno controllo della materia prima e un elevato livello di personalizzazione del servizio.

Il laboratorio consentirà alla Società di gestire internamente attività ad alto valore aggiunto, tra cui sfilettatura, porzionatura e preparazioni dedicate alle esigenze della ristorazione professionale, rafforzando il controllo della filiera e elevando ulteriormente il livello di servizio offerto ai clienti.

Questa scelta inserisce Longino & Cardenal all’interno di un segmento di mercato di primaria importanza per tutto il settore; infatti, il mercato B2B del pesce fresco destinato alla ristorazione in Italia può essere stimato in un ordine di grandezza di 1-1,5 miliardi di euro annui, sulla base dei dati Fipe sul fuori casa e delle rilevazioni Ismea/Eumofa sui consumi ittici.

In occasione dell’evento tenutosi presso la sede della Società, è stato ufficialmente presentato il progetto “Mercato del Pesce” e inaugurato il nuovo laboratorio, alla presenza di partner, giornalisti e rappresentanti della comunità finanziaria.

“Il progetto Mercato del Pesce rappresenta una naturale evoluzione del percorso di Longino & Cardenal nel comparto ittico e ci consente di rafforzare la nostra presenza nel segmento del pesce fresco pescato destinato alla ristorazione di alta gamma", spiega Riccardo Uleri, amministratore delegato di Longino & Cardenal. "Attraverso il nuovo laboratorio potremo offrire un servizio ancora più specializzato e personalizzato, internalizzando lavorazioni ad alto valore aggiunto e rafforzando ulteriormente il controllo della qualità lungo la filiera. Questo progetto è pienamente coerente con la nostra strategia basata sulla ricerca, selezione e valorizzazione di materie prime d’eccellenza.”