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Sammontana: ricavi consolidati salgono a a 972 mln euro
Dopo integrazione Forno d'Asolo, gruppo punta a crescita annua del 7% fino al 2030
Sammontana Italia chiude il 2025 con numeri in crescita. Il primo esercizio annuale successivo all'acquisizione di Forno d'Asolo (leggi notizia EFA News) ha fatto scaturire un bilancio pro-forma con ricavi consolidati pari a 972 milioni di euro (+2%), Ebitda rettificato a 146 milioni (margine del 17,1%), utile operativo a 64 milioni e debito netto a 945 milioni.I gelati rappresentano il 28% dei ricavi...
lml - 60412
EFA News - European Food Agency
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