Salumi Dop e Igp: un comparto che vale 2,25 mld euro

In occasione dell’Assemblea annuale di Salumitalia - Consorzi Indicazione Geografica, che si è svolta ieri mattina a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore si è tenuto il Convegno “Salumi Dop Igp e scelte di consumo”: importante momento di confronto per il comparto dei salumi tutelati. La percezione del consumatore della qualità certificata, l’evoluzione dei modelli di consumo e la...