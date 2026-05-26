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Salumi Dop e Igp: un comparto che vale 2,25 mld euro
Salumitalia: prodotto a denominazione è una garanzia di qualità
In occasione dell’Assemblea annuale di Salumitalia - Consorzi Indicazione Geografica, che si è svolta ieri mattina a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore si è tenuto il Convegno “Salumi Dop Igp e scelte di consumo”: importante momento di confronto per il comparto dei salumi tutelati. La percezione del consumatore della qualità certificata, l’evoluzione dei modelli di consumo e la...
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EFA News - European Food Agency
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