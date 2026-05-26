Unicredit sostiene l'agrifood abruzzese

La filiera agroalimentare si conferma un settore cardine della nostra economia e l’export delle specialità agroalimentari Made in Italy è una delle leve trainanti della vitalità del comparto. UniCredit, in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di commercio Chieti Pescara e la Camera di Commercio Italo Ceca, organizza giovedì 28 maggio a Pescara un B2B Agrifood al fine di favorire e stimolare nuove opportunità sui mercati esteri, far conoscere i nuovi prodotti e stringere nuovi accordi commerciali.

Il B2B Agrifood avrà inizio alle ore 10,30, si svolgerà nella sede della CCIAA Chieti Pescara e prevede numerosi incontri tra una sessantina di aziende produttrici abruzzesi e qualificati buyer internazionali provenienti da Danimarca, Francia e Repubblica Ceca.

Le aziende abruzzesi che parteciperanno al B2B sono focalizzate sui comparti del vino, olio, pasta e panificati, conserviero, caseario, insaccati ed altre specialità.

“UniCredit - sottolinea Marianna Plafoni, Regional Manager Centro di UniCredit - è in grado di accompagnare le imprese locali del comparto, fornendo consulenza specializzata, prodotti e servizi dedicati, capaci di rispondere in concreto alle esigenze della filiera. Nel complesso scenario attuale, inoltre, caratterizzato da tensioni commerciali emergenti sui mercati internazionali, il nostro Gruppo può ancor più fare la differenza, sfruttando anche il proprio ampio network paneuropeo per sostenere le imprese nella realizzazione di efficaci strategie di diversificazione dei mercati di sbocco. Il B2B Agrifood organizzato per le imprese abruzzesi ne è un esempio concreto".

Aggiunge Ivano Lapergola, presidente Agenzia di sviluppo: “L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra le imprese agroalimentari abruzzesi e operatori internazionali qualificati, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle nostre produzioni sui mercati esteri. Il settore agrifood esprime eccellenze riconosciute per qualità, tradizione e capacità innovativa, e il confronto diretto con buyer provenienti da diversi Paesi europei può favorire nuove relazioni commerciali e concrete opportunità di sviluppo. Come Agenzia di Sviluppo continuiamo a sostenere percorsi di internazionalizzazione che aiutino le imprese del territorio ad accrescere competitività e capacità di esportazione”.