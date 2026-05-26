De Nora punta a Singapore: acquisita BW Water

Industrie De Nora, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan specializzata in elettrochimica, sistemi per il trattamento dell’acqua e soluzioni sostenibili, annuncia la sottoscrizione di un contratto di compravendita (Share Purchase Agreement, lo “SPA”) con BW Renewables Pte. Ltd. e Opal Environmental Solutions Ltd per l’acquisizione del 100% di BW Water Pte. Ltd. L'operazione ha un Enterpr...