Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
De Nora punta a Singapore: acquisita BW Water
Operazione da oltre 60 mln di dollari per la società italiana esperta in sistemi di dissalazione
Industrie De Nora, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan specializzata in elettrochimica, sistemi per il trattamento dell’acqua e soluzioni sostenibili, annuncia la sottoscrizione di un contratto di compravendita (Share Purchase Agreement, lo “SPA”) con BW Renewables Pte. Ltd. e Opal Environmental Solutions Ltd per l’acquisizione del 100% di BW Water Pte. Ltd. L'operazione ha un Enterpr...
Fc - 60424
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency