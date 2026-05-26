Hormuz. QU (Fao): "Scongiurare crisi alimentare, tempo stringe"

Le azioni intraprese in queste ore saranno cruciali per determinare se il mondo sarà in grado di gestire lo shock causato dalle interruzioni nello Stretto di Hormuz o se dovrà affrontare una crisi di sicurezza alimentare ben più grave negli anni a venire. E' il monito che arriva dal direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) Qu Dongyu.

Qu è intervenuto a un evento speciale sulla crisi in Medio Oriente durante la Settimana della Nutrizione di Roma. All'incontro, organizzato dal governo spagnolo, hanno partecipato anche il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, il direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale Cindy McCain e il presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo Alvaro Lario.

Nel suo intervento, il direttore generale della Fao ha affermato che l'incontro di Roma si svolgeva in un momento di "profonda fragilità geopolitica ed economica. Ciò a cui stiamo assistendo oggi non è solo una crisi geopolitica, ma uno shock sistemico per il sistema agroalimentare globale", ha dichiarato Qu.

Tuttavia, gli impatti maggiori di questa crisi potrebbero non essere immediati. Potrebbero manifestarsi tra qualche mese, quando gli agricoltori inizieranno a raccogliere meno perché hanno seminato meno, usato meno fertilizzanti o non possono più permettersi la produzione.

"Le decisioni che prendiamo ora determineranno se questo rimarrà uno shock gestibile o se si trasformerà in una crisi di sicurezza alimentare globale più profonda nel 2026 e nel 2027, e oltre", ha dichiarato Qu durante la riunione.

La Fao osserva che le gravi interruzioni nello Stretto di Hormuz hanno già influenzato il movimento di petrolio, gas naturale liquefatto, zolfo e fertilizzanti, facendo aumentare i costi dei fattori di produzione agricola e esercitando una pressione al rialzo sui prezzi delle sementi a causa della loro dipendenza dai fertilizzanti. Con l'aumento dei prezzi dell'energia, i sistemi agroalimentari diventano più costosi in tutte le regioni.

I Paesi dipendenti dalle importazioni di fattori di produzione, in particolare, si trovano ad affrontare bollette sempre più salate, mentre le famiglie vulnerabili stanno perdendo potere d'acquisto a causa dell'inflazione che erode i redditi.

Per molti paesi, soprattutto in Africa e in alcune parti dell'Asia, questi impatti non si verificano isolatamente; si aggravano alle pressioni esistenti derivanti da difficoltà finanziarie, shock climatici, conflitti e finanze pubbliche limitate.

"Dobbiamo agire tempestivamente prima che i costi umanitari ed economici aumentino", ha affermato il direttore generale. La Fao ha già risposto mobilitando il supporto tecnico, rafforzando i sistemi di monitoraggio ed espandendo il coordinamento attraverso meccanismi come il Sistema di Informazione sui Mercati Agricoli (Amis).

La crisi ha evidenziato la dipendenza dei sistemi agroalimentari da un numero limitato di punti critici commerciali e fornitori di fertilizzanti. Per affrontare questo problema sono necessari corridoi logistici più diversificati, una maggiore integrazione commerciale regionale, riserve strategiche, infrastrutture rurali resilienti e una maggiore diversificazione energetica nei sistemi agroalimentari. Ciò è particolarmente cruciale in un momento di elevato rischio climatico dovuto a un potenziale El Niño intenso, che potrebbe ulteriormente amplificare le pressioni e le interruzioni esistenti nelle catene di approvvigionamento.

"Abbiamo una finestra di opportunità per agire, ma si sta restringendo", ha osservato Qu.

L'evento di martedì si è svolto durante la Settimana della Nutrizione di Roma 2026, un incontro globale presso la sede della Fao nella capitale italiana, dedicato a promuovere un'azione coerente in materia di nutrizione all'interno del sistema delle Nazioni Unite e oltre. "È fondamentale che, anche in presenza di shock di approvvigionamento, si protegga l'integrità nutrizionale dei nostri sistemi agroalimentari", ha affermato Qu.