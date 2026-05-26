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CLARA MOSCHINI

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Finisce la telenovela tra Danone e Lifeway Foods

Addio alla società della famiglia Smolyansky: ceduta la quota di partecipazione del 22,7%

Si chiude la telenovela fra Danone e Foods, attore nel mercato statunitense del kefir e delle bevande probiotiche, uno dei principali fornitori statunitensi di kefir e prodotti probiotici fermentati guidato dalla ceo Julie Smolyansky. Dopo mesi di tira e molla (e di beghe famigliari tra gli Smolyansky) culminati a settembre 2025 con il ritiro da parte della multinazionale francese dell'offerta (l'ultima...

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EFA News - European Food Agency
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