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Finisce la telenovela tra Danone e Lifeway Foods
Addio alla società della famiglia Smolyansky: ceduta la quota di partecipazione del 22,7%
Si chiude la telenovela fra Danone e Foods, attore nel mercato statunitense del kefir e delle bevande probiotiche, uno dei principali fornitori statunitensi di kefir e prodotti probiotici fermentati guidato dalla ceo Julie Smolyansky. Dopo mesi di tira e molla (e di beghe famigliari tra gli Smolyansky) culminati a settembre 2025 con il ritiro da parte della multinazionale francese dell'offerta (l'ultima...
Fc - 60427
EFA News - European Food Agency
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