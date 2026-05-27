Giflex (packaging): Neni Rossini nuovo presidente

L'assemblea privata dell'associazione Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) ha eletto Neni Rossini come nuovo presidente per il triennio 2026-2029. Presidente di Sit Group, di cui rappresenta la terza generazione e vicepresidente della stessa Giflex, Rossini succede ad Alberto Palaveri, che lascia dopo il secondo mandato.

“Accolgo questo incarico con grande onore e responsabilità. Rappresento un’industria dinamica e competente, pronta ad affrontare le profonde trasformazioni del settore”, ha dichiarato Rossini. "È per me motivo di orgoglio poter rappresentare un’industria dinamica, competente e capace di affrontare con serietà e visione le trasformazioni, anche profonde, che il nostro settore sta vivendo. Giflex è oggi un’associazione autorevole e di grande valore, grazie alle competenze delle aziende che rappresenta e al lavoro costruito in questi anni”.

Giflex è un'associazione di categoria, che riunisce l'80% del mercato italiano del packaging flessibile per i settori alimentare, farmaceutico e chimico. Il comparto nazionale del flessibile può vantare oggi oltre 12mila addetti, una produzione di 450mila tonnellate e un fatturato superiore ai 4,4 miliardi di euro.

Al suo predecessore Palaveri, il nuovo presidente Rossini rivolge il proprio "ringraziamento per l’impegno costante, la visione e la capacità di accompagnare l’associazione attraverso sfide rilevanti, rafforzandone il ruolo, la credibilità e la capacità di rappresentare con efficacia le istanze del comparto, in Italia e a livello internazionale. Da qui parto", conclude Rossini, "per continuare il confronto con le evoluzioni in corso potendo contare su un’Associazione, forte e coesa capace di coniugare autorevolezza tecnica e incidenza nel dibattito politico sulla sostenibilità, valori e identità dell’imballaggio flessibile”.