Eccellenze toscane in passerella in Polonia

La Regione Toscana rafforza il proprio impegno a sostegno dell’agroalimentare di qualità e investe sull’internazionalizzazione delle filiere certificate promuovendo a Varsavia un’iniziativa dedicata alle eccellenze Dop e Igp del territorio. L’appuntamento, in programma oggi presso il Warsaw Presidential Hotel, rappresenta il primo di una serie di eventi internazionali di accompagnamento che la Regione Toscana svilupperà nei prossimi mesi insieme ai consorzi di tutela del comparto food, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di valorizzazione commerciale e culturale sui mercati esteri.

Protagonisti dell’incontro saranno sei consorzi di tutela: Cinta Senese Dop, Finocchiona Igp, Pecorino Toscano Dop, Prosciutto Toscano Dop, Olio Toscano Igp e Olio Terre di Siena Dop.

Si tratta di produzioni che rappresentano in modo emblematico il valore dell’agroalimentare regionale: la Toscana conta oltre 32 tra Dop e Igp del comparto agroalimentare e 58 del vitivinicolo e un sistema produttivo che esprime qualità riconosciuta a livello internazionale, forte legame con i territori, biodiversità e sostenibilità. Un patrimonio economico e culturale che contribuisce in maniera significativa alla competitività della regione e alla valorizzazione delle comunità locali.

La Polonia è oggi uno dei mercati europei più dinamici e interessanti per il Made in Italy agroalimentare. Cresce l’attenzione dei consumatori polacchi verso prodotti certificati, la Polonia ha 50 prodotti Dop e Igp, riconoscendo il valore di filiere tracciabili e produzioni capaci di raccontare il legame tra territorio, qualità e cultura. È in questo contesto che la Toscana si presenta a Varsavia con una proposta di incontro costruita per favorire il dialogo diretto tra produttori, operatori e pubblico qualificato.

Le degustazioni, fulcro dell’evento, rappresenteranno un momento di approfondimento tecnico e culturale sulle produzioni toscane, offrendo agli ospiti l’opportunità di conoscere da vicino caratteristiche qualitative, tradizioni produttive e peculiarità territoriali di ciascuna denominazione.

La prima degustazione sarà dedicata ai due consorzi dell’olio extravergine di oliva e sarà condotta da Emiliano Castagna, degustatore ufficiale Airo; la seconda, dedicata agli altri prodotti tutelati, sarà guidata dalla chef Cristina Catese, presidente della Federazione italiana cuochi in Polonia e volto noto della televisione polacca.

A conclusione dei lavori è prevista una sessione di incontri bilaterali (B2B) e interviste presso le postazioni dedicate ai singoli consorzi: uno spazio pensato per favorire il confronto diretto con giornalisti e operatori commerciali e per creare nuove relazioni utili allo sviluppo delle produzioni toscane sul mercato polacco.

La missione in Polonia è promossa e finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito delle azioni a sostegno delle produzioni di qualità e si inserisce nell’ambito dell’Accordo pluriennale tra la Regione, la Camera di commercio di Firenze, organizzata con PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio di Firenze, e con la Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia.