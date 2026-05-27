Pollicino: nuova apertura del ristofamily

Pollicino, catena di ristoranti per famiglie, aprirà un nuovo locale di 2.000 m² con 600 posti a sedere a fine settembre 2026 a Costa di Mezzate: il ristorante avrà un’area giochi di 300 m² per bambini fino a 10 anni, inclusa di una parte con vintage games, come cabinati e calcio balilla.

Pollicino ha aperto il primo locale nel 2013 in provincia di Milano introducendo il modello Ristofamily, che unisce la cucina alla griglia, la pizza, gli hamburger e lo gnocco fritto con salumi all’esperienza familiare del pranzo domenicale, il tutto accompagnato dalle mascotte dei cartoni animati e babycooking.

La strategia di crescita per prossimità geografica ha permesso al marchio di consolidarsi tra Lombardia e Piemonte, puntando su locali di ampia metratura che garantiscano il relax dei genitori e il divertimento dei bambini.

Francesco Porcelli, Ceo di Pollicino, afferma che “L’apertura di un Pollicino a Costa di Mezzate rappresenta un passaggio strategico nel nostro piano di sviluppo nel Nord Italia, portando un polo di aggregazione per famiglie in un’area geografica chiave come quella bergamasca. Io e i miei collaboratori lavorativamente nasciamo proprio in queste zone, dove anni fa eravamo attivi con locali storici come la Locanda del Santo Bevitore. Conosciamo bene il territorio e abbiamo deciso con forza di tornarci perché crediamo moltissimo nella potenzialità del territorio, conoscendo inoltre le esigenze delle persone che ci abitano: un ristorante dove gli adulti possano mangiare buoni piatti in tranquillità mentre i bimbi si divertono”.

Inoltre, in occasione dell’apertura, Pollicino ha avviato una campagna di recruiting, tra pizzaioli, cuochi, camerieri, personale di sala, store manager e addetti ai servizi di pulizia, in quanto l’obiettivo della catena è creare un team capace di gestire i flussi di un locale progettato per accogliere grandi numeri e di mantenere l’alta qualità del brand.