Italia-Moldova: prospettive di cooperazione agroalimentare

Si è svolto a Roma, presso la sede di Unioncamere agli Horti Sallustiani, l’Italy–Moldova Agribusiness Forum, iniziativa dedicata al rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Moldova nei settori agroalimentare e agribusiness.

L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, imprese e attori del Sistema Italia per approfondire le opportunità di collaborazione commerciale e di investimento tra i due Paesi. Tra gli interventi, quelli del ministro dell’Agricoltura e dell’Industria Alimentare della Moldova Ludmila Catlabuga, del presidente di Unioncamere Andrea Prete e dei rappresentanti di Saca, Simest e dell’Agenzia per gli Investimenti della Moldova.

Nel corso dell’iniziativa, il presidente della Camera di Commercio Italiana in Moldova, Massimo Radaelli, e il segretario generale Fabrizio Pelizzari hanno evidenziato la crescita dell’interscambio tra Italia e Moldova e le prospettive di sviluppo per le imprese italiane interessate al mercato moldavo, sottolineando il ruolo della Camera come ponte operativo tra i due mercati, in sinergia con gli attori del Sistema Italia.