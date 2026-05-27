RiminiWellness 2026: Funny Veg porta l’alimentazione plant-based

A RiminiWellness 2026, la cucina vegetale torna come protagonista grazie a Funny Veg per il quarto anno consecutivo: l’alimentazione diventa sempre più importante per chi si allena e in una manifestazione di riferimento per fitness, sport e benessere, non può essere messa in secondo piano.Da giovedì 28 a domenica 31 maggio, lo stand 034 del padiglione B5 ospiterà degustazioni, showcooking e challenge dedic...