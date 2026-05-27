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RiminiWellness 2026: Funny Veg porta l’alimentazione plant-based
Eventi di cucina vegetale e degustazioni per accompagnare il fitness e lo sport
A RiminiWellness 2026, la cucina vegetale torna come protagonista grazie a Funny Veg per il quarto anno consecutivo: l’alimentazione diventa sempre più importante per chi si allena e in una manifestazione di riferimento per fitness, sport e benessere, non può essere messa in secondo piano.Da giovedì 28 a domenica 31 maggio, lo stand 034 del padiglione B5 ospiterà degustazioni, showcooking e challenge dedic...
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EFA News - European Food Agency
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