Spagna: produzione ortofrutticola in ascesa

In Spagna, la stagione frutticola estiva 2026, che è iniziata nei tempi previsti e con prospettive positive in termini di produzione e vendite. E' quanto emerge dalla riunione tenutasi oggi tra il direttore generale della Produzione Agricola e dei Mercati Elena Busutil e le organizzazioni rappresentative del settore per analizzare l'inizio della stagione frutticola estiva 2026, che è iniziata nei t...