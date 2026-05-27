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Spagna: produzione ortofrutticola in ascesa
Stime della stagione estiva vedono risultati positivi in particolare per angurie e meloni
In Spagna, la stagione frutticola estiva 2026, che è iniziata nei tempi previsti e con prospettive positive in termini di produzione e vendite. E' quanto emerge dalla riunione tenutasi oggi tra il direttore generale della Produzione Agricola e dei Mercati Elena Busutil e le organizzazioni rappresentative del settore per analizzare l'inizio della stagione frutticola estiva 2026, che è iniziata nei t...
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EFA News - European Food Agency
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