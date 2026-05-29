Lmdv alla campagna estiva tra dining e nightlife

LMDV Hospitality, il polo dell'ospitalità turistica fondato da Leonardo Maria Del Vecchio, inaugura l’estate in Costa Smeralda con Twiga, Vesta e Casa Fiori Chiari. Dal 12 giugno riaprono le venue di Porto Cervo: tre format complementari che confermano la destinazione sarda come uno dei presidi più rappresentativi del gruppo nel panorama dell’hospitality italiana di fascia alta.

Il calendario prenderà il via il 12 giugno con Casa Fiori Chiari Porto Cervo (la divisione dedicata esplicitamewnte alla ristorazione luxury) e Twiga Porto Cervo e si completerà il 26 giugno con Vesta Porto Cervo. Tre aperture che raccontano, in un’unica destination, le diverse anime del gruppo: la convivialità della cucina italiana, la raffinatezza o e l’energia della nightlife internazionale.

Twiga Porto Cervo porta al centro della stagione la dimensione musicale e notturna del gruppo, con una programmazione che accompagnerà l’estate da giugno ad agosto. La line-up alterna protagonisti della scena elettronica internazionale, format speciali e artisti trasversali, costruendo un calendario pensato per intercettare pubblici diversi e rafforzare l’identità della venue come una delle destinazioni più attese della Costa Smeralda.

Con le aperture in Costa Smeralda, LMDV Hospitality consolida la propria visione di ospitalità contemporanea: un modello in cui cucina, design, musica e lifestyle dialogano all’interno di brand riconoscibili, capaci di adattarsi a contesti diversi mantenendo coerenza di linguaggio, qualità dell’offerta e forza di destinazione.

Le proposte dining di Casa Fiori Chiari e Vesta

Il progetto di Porto Cervo nasce come un sistema integrato di ospitalità, pensato per accompagnare momenti diversi della serata. Casa Fiori Chiari Porto Cervo porta in Costa Smeralda il lato più autentico e conviviale del brand: una cucina italiana riconoscibile, con il cuore nella tradizione napoletana, tra pasta fresca, pizza e piatti iconici interpretati con rigore contemporaneo. Un format rilassato ma sofisticato, costruito attorno alla semplicità della materia prima, alla qualità dell’offerta e a una dimensione mediterranea capace di dialogare naturalmente con il contesto estivo.

Vesta Porto Cervo rappresenta invece la proposta fine dining della destination sarda. La sua cucina nasce dal Mediterraneo e guarda al mare come elemento centrale del racconto gastronomico: prodotto, tecnica ed equilibrio sono alla base di un menu che valorizza ingredienti stagionali e interpretazioni contemporanee dei grandi classici. In una cornice open air, Vesta porta a Porto Cervo un’idea di ristorazione elegante ma immediata, dove la cucina di mare diventa parte di un’esperienza più ampia, fatta di atmosfera, servizio e cura del dettaglio.

LMDV Hospitality

LMDV Hospitality è un polo dell’hospitality che unisce ristorazione, intrattenimento, beach club e lifestyle in un ecosistema di brand premium. Il gruppo si sviluppa attorno a Vesta, Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Twiga, con una presenza tra Milano, Versilia, Portofino, Monte Carlo, Porto Cervo e Baia Beniamin.

Il Gruppo nasce dalla fusione di Triple Sea Food e del brand Twiga, operazione che ha accelerato il percorso di crescita di LMDV Hospitality, rafforzandone il posizionamento nel segmento del luxury dining e dell’entertainment. Un gruppo costruito per far dialogare cucina, design, musica e destinazioni iconiche, con un modello che integra format urbani e stagionali sotto una visione coerente dell’ospitalità contemporanea.