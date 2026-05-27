Gelati Ferrero: Kinder Bueno arriva in vaschetta

Ferrero prosegue il suo percorso di innovazione nel mondo del gelato con un assortimento sempre più distintivo per i canali Gdo e Out-of-Home: debutta in vaschetta l’iconico Kinder Bueno Gelato, tornano con ricette rinnovate gli stecchi Ferrero Rocher Classic e Raffaello Gelato e arriva la nuova limited edition Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel.

È arrivato nei primi punti vendita Kinder Bueno Gelato, il nuovo gelato in vaschetta ideato da Ferrero per offrire l’inconfondibile esperienza Kinder Bueno. Kinder Bueno Gelato sarà progressivamente disponibile nei principali supermercati della grande distribuzione in Italia.

Kinder Bueno Gelato segna l’ingresso dell’iconico brand Kinder Bueno nel segmento delle vaschette, proseguendo il percorso di innovazione avviato con il successo di Nutella Gelato.

Il mercato dei Gelati confezionati in Italia, nel solo canale Gdo, vale complessivamente 1,5 miliardi di euro, un valore stabile rispetto all’anno precedente, di cui le vaschette rappresentano circa il 30%. La novità si colloca quindi all’interno di un segmento che vale circa 460 milioni di euro2. Kinder Bueno Gelato appartiene al sotto segmento dei Pot, con un fatturato di 195 milioni di euro, cresciuto del +2,9% a valore rispetto all’anno precedente.

“Con Kinder Bueno Gelato, Ferrero amplia ulteriormente la propria offerta, trasformando uno dei suoi prodotti più iconici in una nuova esperienza di consumo", dichiara Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. "Il gusto inconfondibile di Kinder Bueno in un formato inedito, pensato per il consumo domestico e per i momenti di condivisione. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo dell’azienda, con l’obiettivo di offrire esperienze di gusto sempre più rilevanti per i consumatori, coniugando familiarità e novità, nel rispetto dei più elevati standard di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistinguono i prodotti Ferrero”.

Il nuovo gelato con l'inconfondibile esperienza sensoriale dell’iconico Kinder Bueno si presenta con uno strato superiore alla nocciola, cremoso gelato al latte alla nocciola con deliziose variegature e croccanti sfere di biscotto ricoperte di cioccolato al latte. La vaschetta è pensata per il consumo casalingo e per i momenti di condivisione, a merenda o dopocena.

Un risultato reso possibile dall’expertise Ferrero sul brand Kinder Bueno e dalle competenze di Ice Cream Factory Comaker (Icfc), società entrata nell’ecosistema Ferrero nel 2019, con oltre 60 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di gelati.

Le novità dell’estate 2026 non si fermano qui. Ferrero rinnova anche due tra i suoi stecchi più amati: Ferrero Rocher Gelato e Raffaello Gelato tornano con ricette ancora più gustose e una size più generosa. Ferrero Rocher Gelato ha una copertura croccante di cioccolato al latte con granella di nocciole tostate e scaglie di wafer, che racchiude un gelato cremoso al gusto di nocciola, arricchito da una deliziosa variegatura alla nocciola e al cacao.

Raffaello Gelato si presenta come un fresco gelato al gusto cocco, arricchito da una variegatura al gusto mandorla, racchiuso in una croccante copertura con scaglie di cocco, granella di mandorle e pezzi di wafer.

Entrambi gli stecchi sono già disponibili in Gdo con la nuova confezione da tre pezzi (190,5 g) e nel canale Ooh nel pack singolo.

A completare le novità della stagione, Ferrero lancia una limited edition disponibile sia in Gdo sia nel canale Ooh: Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel, che unisce il gelato al latte a morbide note di caramello mou e a una copertura al latte e cioccolato finissimo al latte. Una proposta pensata per portare innovazione e unicità al momento della merenda

Accanto alle novità 2026, Ferrero presidia in modo strategico i principali segmenti del mondo gelato – stecchi, coni, ghiaccioli e vaschette – con 27 referenze attive tra Gdo e Ooh, mettendo a disposizione del mercato un ampio portafoglio di prodotti, grazie a uno spirito di innovazione e a una continua ricerca di esperienze di gusto sempre più ricche e distintive.

In particolare, in Gdo il brand è presente con Ferrero Rocher Classic; Raffaello Gelato; Ferrero Collection Experience Cioccolato Bianco e Pistacchio; Pocket Coffee Gelato e Pocket Coffee Mocaccino Gelato; Kinder Bueno Cono e Kinder Bueno Cono White; Kinder Chocolate Ice Cream; Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel; Estathé Ice nei gusti Limone e Pesca; Nutella Gelato; Kinder Bueno Gelato.

Nel canale Ooh, invece, sono presenti: Ferrero Rocher Classic; Raffaello Gelato; Ferrero Collection Experience Cioccolato Bianco e Pistacchio; Ferrero Collection Experience Cioccolato Fondente e Arancia; Ferrero Collection Experience Cioccolato al Latte e Salsa alla Crema Pasticcera; Pocket Coffee Gelato e Pocket Coffee Mocaccino Gelato; Kinder Bueno Cono e Kinder Bueno Cono White; Kinder Chocolate Ice Cream; Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel; Estathé ICE nei gusti Limone e Pesca; Yogurette Ice Cream.