Paola Giovannini Pasti nuovo presidente Confagricoltura donna

L’assemblea di Confagricoltura Donna, riunitasi a Palazzo della Valle, ha eletto Paola Giovannini Pasti come nuova presidente. Classe 1970, imprenditrice, fondatrice di Confagricoltura Donna Friuli-Venezia Giulia, Giovannini Pasti è socia di cinque aziende agricole di famiglia nel nord-est, tra Veneto e Friuli. Ha condotto studi giuridici ed è appassionata di giornalismo, arte e cultura. Da tempo attiva nel no profit, ha fondato la Onlus “Un sogno per la vita”, creando progetti di vita dalla nascita all’età adulta per persone con disabilità intellettiva ad eziologia genetica.

Due le vicepresidenti elette al suo fianco: Elisa Aquilano, presidente di Confagricoltura Donna Puglia, e Orsola Balducci, presidente di Confagricoltura Donna Lazio. A completare il nuovo direttivo: la Consigliera del Nord Italia, Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna Emilia–Romagna; la Consigliera del Centro Italia, Maria Grazia Maccherani, presidente di Confagricoltura Donna Umbria e la Consigliera del Sud Italia, Lucia Rinaldi, presidente di Confagricoltura Donna Campania.

Nelle prime parole del suo discorso, un omaggio a Confagricoltura Donna e a chi l’ha fondata: “Quattordici anni fa alcune donne insieme a Marina Di Muzio decisero di organizzarsi perché le imprenditrici agricole avessero non solo il diritto ma la necessità di una voce propria, dentro un settore che le vedeva come eccezione – ha detto Giovannini Pasti - Quelle donne non hanno costruito un'associazione ma una presenza. Ci stiamo insediando oggi su fondamenti che altre hanno gettato con fatica e visione. Non partiamo da zero”.

Ad aprire la mattinata di lavori, Alessandra Oddi Baglioni, presidente uscente che ha guidato l’associazione per due mandati, dal 2018, restando un punto di riferimento per le imprenditrici durante il Covid. L’assemblea l’ha celebrata ripercorrendo, anche attraverso l’intervento di saluti e congratulazioni di Natalia Bobba, presidente dell’Ente Nazionale Risi, le tappe principali della sua attività sindacale.

Tra i punti del programma che Paola Giovannini Pasti intende “portare avanti come squadra” ci sono: