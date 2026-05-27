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Ristorazione: Gen Z sul podio della spesa in Europa
Bain & Co.: rischio di contrazione dei consumi nel breve periodo tra i boomer
Il settore della ristorazione tradizionale è caratterizzato da una base consumatori ampia e stabile e mantiene un ruolo distintivo nel panorama del comparto per la sua capacità di attraversare tutte le fasce di età. Tuttavia, questo segmento sta mostrando segnali di polarizzazione generazionale. È quanto emerge dal Rapporto Annuale sulla Ristorazione, realizzato da Fipe-Confcommercio e Bain & Company.In Ita...
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EFA News - European Food Agency
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