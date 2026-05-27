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Ar.Pa fa "lievitare" il bilancio 2025
I ricavi totali raggiungono oltre 6,1 milioni di euro, registrando un’impennata del 26,1%
Continua a "lievitare" il fatturato di Ar.pa S.r.l. L’azienda bolognese, specializzata nella produzione di lieviti e preparati per dolci e salati, annuncia di aver chiuso l’esercizio 2025 con risultati in significativo incremento rispetto all’anno precedente. I ricavi totali raggiungono 6.164.481,97 euro, registrando un’impennata del 26,1% rispetto al 2024.L’andamento molto positivo conferma il raffor...
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EFA News - European Food Agency
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