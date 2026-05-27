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CLARA MOSCHINI

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La Marzocco è B Corp

L'azienda nota produttrice di macchine per caffè espresso

La Marzocco, eccellenza manifatturiera di Firenze che progetta e produce macchine per espresso e macinadosatori di alta gamma per il settore professionale e domestico, annuncia oggi di avere ottenuto la certificazione B Corp. La Marzocco è così la prima azienda manifatturiera nel settore della produzione di macchine per caffè espresso a ottenere questo prestigioso status, entrando a far parte del cl...

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EFA News - European Food Agency
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