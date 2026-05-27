La Marzocco è B Corp

La Marzocco, eccellenza manifatturiera di Firenze che progetta e produce macchine per espresso e macinadosatori di alta gamma per il settore professionale e domestico, annuncia oggi di avere ottenuto la certificazione B Corp. La Marzocco è così la prima azienda manifatturiera nel settore della produzione di macchine per caffè espresso a ottenere questo prestigioso status, entrando a far parte del cl...