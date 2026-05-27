Chef Express apre Ichnusa Beer & Burger all’Aeroporto di Cagliari

Chef Express (Gruppo Cremonini), e Ichnusa hanno inaugurato il nuovo ristorante Ichnusa Beer & Burger all’interno del molo imbarchi dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas. Il nuovo locale si inserisce nella nuova food court che comprende un Bar Lavazza, un formato di street food local Distrada, e la pizzeria Perfetta, a comporre un’offerta completa e variegata per ogni esigenza dei viaggiatori.

L’idea del nuovo ristorante è nata dal fatto che l’aeroporto di Cagliari si trova a pochi chilometri dal birrificio Ichnusa, il più antico della Sardegna: un’opportunità unica per offrire ai viaggiatori una birra autentica, direttamente dal luogo in cui viene prodotta.

L’assortimento di “Ichnusa Beer & Burger” nasce dall’incontro tra l’anima autentica della Sardegna, da sempre al centro dell’identità di Ichnusa, e il linguaggio contemporaneo del burger restaurant, dando vita a un’offerta originale, identitaria e fortemente riconoscibile. Proprio con l’obiettivo di celebrare questo legame, su una delle pareti del locale è stata realizzata un’opera dagli artisti di Urban Center, collettivo interdisciplinare con sede a Cagliari, che raffigura in forma stilizzata il birrificio di Assemini e le sue persone: un omaggio al territorio e all’arte come linguaggio unico capace di raccontare identità e appartenenza.

Alfonso Iannotta, responsabile Marketing Chef Express, ha sottolineato che “la nostra collaborazione con l’Aeroporto di Cagliari prosegue proficuamente da oltre 20 anni e siamo orgogliosi di poter presentare oggi Ichnusa Beer & Burger, un’importante novità nella nostra offerta, frutto della partnership con Ichnusa, un’eccellenza simbolo della Sardegna. Dimostriamo ancora una volta di poter adattare i nostri format storici, o di lanciarne di nuovi, in funzione delle esigenze dei nostri clienti, nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore e variegato ai viaggiatori”.

Da parte sua, Leo Gasparri, responsabile Comunicazione Ichnusa, ha aggiunto che “aprire Ichnusa Beer & Burger all’interno dell’aeroporto di Cagliari significa portare la nostra birra nel luogo più vicino possibile alla sua origine, proprio a pochi chilometri dal nostro birrificio. Con Chef Express abbiamo costruito un progetto che unisce qualità, identità e cura dell’esperienza, in un momento speciale del viaggio: quello in cui si lascia la Sardegna, ma si vuole portarne con sé ancora un ultimo assaggio autentico”.

Il menu valorizza ingredienti e sapori tipici del territorio sardo, dai formaggi locali alle salse ispirate alla tradizione, fino a richiami aromatici e ricette dal carattere mediterraneo, reinterpretandoli in chiave urban e conviviale attraverso smash burger premium, fries gourmet, salad fresche, dessert iconici e proposte dedicate anche ai più piccoli.

Accanto ai grandi classici del comfort food contemporaneo, l’assortimento introduce un forte legame con la cultura gastronomica isolana, creando un equilibrio distintivo tra autenticità territoriale e appeal internazionale.

A completare l’esperienza, una selezione di birre Ichnusa alla spina disponibili nei formati 0,2 e 0,4 cl, oltre a quella in bottiglia, pensata per accompagnare e valorizzare ogni proposta del menu nel segno della convivialità e della tradizione sarda.

Il risultato è un’esperienza informale ma ricca di personalità, dove birra, convivialità e sapori della Sardegna diventano protagonisti di un format contemporaneo pensato per un pubblico dinamico e attento alla qualità.

Il nuovo locale si sviluppa su una superficie di circa 150 mq, con 72 posti a sedere, è situato nell’area partenze e vi lavoreranno circa 20 persone.

Chef Express è presente nell’Aeroporto di Cagliari dal 2003 e, oltre ai locali inaugurati oggi, gestisce il Wine Bar 1920, realizzato in collaborazione con il Cagliari Calcio, il Wine Bar Argiolas, due bar caffetteria Panella e Mokà, e un McDonald’s. Nei locali, complessivamente, lavorano circa 150 dipendenti.