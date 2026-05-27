Orsero si allarga a Verona

Orsero S.p.a., leader nell’Europa Mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica che Fruttital, società controllata del Gruppo e tra i principali operatori del settore ortofrutticolo in Italia, ha completato un importante intervento di ampliamento e ammodernamento dello stabilimento di Verona dedicato alla IV gamma, inaugurato nel 2019, rafforzando ulteriormente la propria capacità produttiva in un segmento che negli ultimi anni ha registrato una crescente attenzione da parte dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti freschi, sicuri e pronti al consumo.

L’intervento ha comportato il raddoppio della superficie della sala di lavorazione, passata da 564 a oltre 1.100 metri quadrati, creando le condizioni per una gestione più efficiente dei flussi produttivi e per un aumento della capacità operativa.

“Crediamo fortemente nel potenziale della IV gamma, una categoria che continua a crescere grazie alla capacità di rispondere in modo concreto alle esigenze di praticità, qualità e freschezza dei consumatori - commenta Daniele Viti, amministratore delegato di Fruttital - Proprio in questa direzione si inserisce l’ampliamento della sala di Verona, che abbiamo raddoppiato in termini di superficie e capacità produttiva, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio, aumentare l’efficienza e accompagnare lo sviluppo della categoria nel lungo periodo”.

Contestualmente all’ampliamento della struttura, sono state introdotte nuove soluzioni tecnologiche automatiche e semi-automatiche che si affiancano alle linee già esistenti. Tra le principali novità, una seconda linea dedicata ad ananas e melone permette di lavorare i prodotti in parallelo, mentre una nuova linea destinata al cocco integra processi di incisione della buccia e trattamento termico, contribuendo a migliorare gli standard di sicurezza alimentare e operativa.

Le innovazioni implementate consentono di ottenere significativi benefici in termini di performance: la nuova linea dedicata al cocco contribuisce ad aumentare l’efficienza del processo di lavorazione, mentre la linea ananas e melone permette di raddoppiare la capacità produttiva, con una contestuale riduzione degli scarti.

Il sito di Verona riveste un ruolo centrale all’interno della rete produttiva dell’azienda, che comprende complessivamente quattro poli dedicati, ossia Verona, Firenze, Cagliari e Bari, distribuiti sul territorio nazionale per garantire prossimità al mercato, rapidità di consegna e continuità del servizio alla Grande Distribuzione Organizzata. In particolare, il polo veneto rappresenta un asset fondamentale per la copertura del Nord Italia e per il consolidamento della crescita della categoria.





