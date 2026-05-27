Xenia (Phi Hotels) compra Layover Technology Solution

Xenia Hôtellerie Solution Società Benefit, Hospitality Company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels ha perfezionato l’acquisizione del 60% delle quote di Layover Technology Solution S.r.l., società operante nel mercato dell’accommodation tramite il brand Herop.

L’operazione, come già annunciato, si inserisce coerentemente nella direttrice tecnologica delineata dal Piano Industriale 2025–2028 di Xenia e consente al Gruppo di integrare competenze specialistiche ad elevato valore strategico. I soci fondatori di Herop manterranno una partecipazione nella società e continueranno a ricoprire un ruolo attivo nella gestione operativa, assicurando continuità manageriale e presidio delle competenze chiave.

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, fondata all’inizio degli anni ‘90, è una Hospitality Company italiana. Con le sue linee di business ossia Accommodation e la catena alberghiera Phi Hotels, la società interagisce con la domanda e con l’offerta di servizi alberghieri tradizionali e specialistici. L’esperienza ultratrentennale e la naturale vocazione all’innovazione, insieme a un’adeguata struttura organizzativa, fanno di Xenia uno tra i più interessanti attori dell’Hospitality in Italia. Xenia è una Società Benefit ed è certificata BCorp e promuove modelli di business sempre attenti alla sostenibilità e alle tematiche ESG.

Dal 6 novembre 2023 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan.