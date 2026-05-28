Despar Nord cresce ancora e rafforza legame con il Veneto

È proseguito anche nel 2025 il percorso di consolidamento e sviluppo di Despar Nord in Veneto, supportato da ingenti investimenti sulla rete vendita e rafforzato dall’importante crescita del progetto di valorizzazione delle filiere locali e delle microimprese agroalimentari, oltre che qualificato dal sostegno sociale ai territori dove il marchio dell’Abete è radicato.

Nel passato esercizio Despar Nord ha registrato in regione un fatturato al pubblico superiore a 999 milioni di euro, segnando una crescita dell’1,49% rispetto ai risultati ottenuti nel 2024. Un successo ottenuto anche grazie al programma di investimenti aziendali che ha riservato al Veneto oltre 24,5 mln euro di investimenti, dedicati per più di un terzo del totale alle ristrutturazioni, all’ammodernamento e al potenziamento tecnologico di 7 punti vendita, fra diretti e affiliati, dislocati nelle province di Padova, Verona, Vicenza Treviso e Belluno. Le rimanenti due province venete, Venezia e Rovigo, hanno invece beneficiato dell’apertura di due nuovi punti vendita affiliati, confermando una volta di più il ruolo dell’affiliazione quale elemento distintivo strategico per il rafforzamento del presidio regionale.

Complessivamente, la rete in Veneto conta oggi 155 punti vendita, di cui 81 a gestione diretta e 74 affiliati. Lo sviluppo del network ha generato anche un importante impatto occupazionale, con 324 fra nuove assunzioni e stabilizzazioni contrattuali, che portano a 4.287 il totale dei collaboratori attivi nella regione.

“Siamo oggettivamente soddisfatti e incoraggiati dai dati di chiusura del passato esercizio", ha spiegato Francesco Montalvo, amministratore delegato di Despar Nord, "a vantaggio dei quali il piano di investimenti adottato da Despar Nord per il Veneto ha sicuramente permesso di consolidare la solidità del presidio regionale del marchio dell’Abete, garantendo nuova occupazione e sviluppo sociale dei territori dove siamo presenti, ottenuto quest’ultimo grazie a molti progetti svolti in partnership con le istituzioni locali, il sistema scolastico territoriale, le forze dell’ordine, l’associazionismo e le aziende agroalimentari della regione. È inoltre utile sottolineare che per sostenere la crescita dei ricavi è risultato ancora una volta indispensabile il ruolo dei nostri imprenditori affiliati, che sono stati capaci di incrementare il fatturato al pubblico del 4,85% rispetto al 2024, confermando il ruolo di primo piano che occupa l’affiliazione all’interno della nostra rete vendita”.

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