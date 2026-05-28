Despar Nord /2. Avanza il progetto dedicato alle microimprese della filiera corta

Nella strategia di sviluppo commerciale attuata da Despar Nord (leggi notizia EFA News) un risultato di sicuro impatto è derivato dal rapporto costruito nel tempo, e rafforzato ulteriormente nel corso del 2025, con l’imprenditoria veneta del settore agroalimentare. Grazie al progetto “Sapori del Territorio” – il marchio che per Despar Nord, nelle cinque regioni dove è presente, raccoglie oggi ormai oltre 4000 referenze legate a più di 600 produttori locali – l’impatto generato in Veneto ha portato a raddoppiare il dato inerente il coinvolgimento di micro-produttori locali, realtà che spesso per dimensione restano escluse dalla Grande Distribuzione ma che Despar Nord ha voluto integrare nella proposta al pubblico di prodotti di alta qualità.

Sono diventate infatti 81 le microimprese artigiane del gusto e dei sapori che arricchiscono e qualificano l’offerta a scaffale di Despar Nord in Veneto che, sommati ai 41 produttori di filiera regionale, hanno permesso di poter proporre alla clientela una scelta di 1.082 referenze tutte provenienti dal Veneto. Un sicuro valore aggiunto che permette nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di poter scoprire la ricchezza e la diversità delle tradizioni produttive locali.

Il progetto è stato supportato per tutto l’anno da eventi, laboratori di degustazioni, tour guidati e diverse iniziative a supporto e promozione del grande patrimonio di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni del territorio, ideati e realizzati per raccontare al pubblico l’unicità del settore agroalimentare e vitivinicolo del Veneto.

Nel ruolo di attore sociale del territorio veneto Despar Nord ha investito 160 mila euro nel 2025 per il supporto diretto a iniziative benefiche e ad attività culturali e sociali, in continuità con l’obiettivo di rimanere attivo sostenitore della coesione sociale nei territori dove è presente.

Fra queste iniziative vanno sicuramente ricordate:

- la collaborazione con la Cooperativa Vite Vere Down Dadi che ha promosso progetti e iniziative di coinvolgimento, anche nei punti vendita Despar, dirette a favorire e promuovere l’inclusione, l’integrazione sociale e la creazione di opportunità occupazionali concrete;- la partnership ormai di lungo corso con la Polizia di Stato e le Questure delle diverse province venete, particolarmente diretto lo scorso anno alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla violenza di genere;

- la promozione di diversi eventi realizzati assieme agli istituti scolastici e alle aziende agricole del territorio, finalizzati a educare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità ambientale, attraverso esperienze dirette sul campo, entrando così in contatto con modelli produttivi virtuosi e approfondendo il ruolo fondamentale della biodiversità;

- l’ampliamento del programma “Le Buone Abitudini”, dedicato alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita nelle scuole primarie, che solo in Veneto ha coinvolto 528 insegnanti;- il sostegno economico diretto al mondo della didattica e dell’apprendimento per le scuole con i progetti “Stickermania” e “Scuolafacendo”, che nel 2025 è stato di oltre 170.000 euro, interamente destinato all’acquisto di attrezzature e materiali didattici per gli alunni di oltre 897 scuole in Veneto, tra istituti pubblici e paritari, appartenenti a tutti gli ordini e gradi.