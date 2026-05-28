Beyond Exploration Expo: satelliti a servizio dell'agroalimentare

Lo spazio sta già cambiando il modo in cui produciamo, conserviamo e consumiamo cibo. I dati satellitari aiutano le aziende agroalimentari a monitorare le colture, prevedere le rese, anticipare i rischi climatici e ottimizzare le risorse, dalle coltivazioni in campo aperto alle grandi piantagioni, come quelle del caffè.

Allo stesso tempo, la vita in orbita apre nuove frontiere per l’innovazione food: conservazione, liofilizzazione, packaging, kitchen equipment e prodotti capaci di mantenere gusto, texture e valore nutrizionale anche oltre la Terra.

La filiera spaziale non è mai stata così presente nell'economia reale e il suo impatto sui settori industriali terrestri non è mai stato così concreto. Diventa urgente costruire un luogo dove i due mondi si incontrino.

Beyond Exploration Expo, dal 23 al 25 settembre 2026 al Rimini Expo Centre, è la piattaforma europea dove tecnologie spaziali e settori non-space si incontrano per creare nuove opportunità di business, trasferimento tecnologico e innovazione cross-industry.

In fiera giungeranno grandi contractor dell'industria spaziale, industrie terrestri e Pmi che esplorano nuove opportunità nello spazio, clienti potenziali per applicazioni food e agri-food: dall’agricoltura di precisione alla conservazione, dal packaging alla nutrizione in orbita insieme a investitori, venture capitalist, business angel e certificatori di settore.

Vi saranno buyer qualificati provenienti da Europa, Usa, Canada, Brasile e India - decision maker e operatori di settore selezionati, pronti a valutare nuove partnership e opportunità di business nell'ecosistema della space economy.

Spazio anche a centri di ricerca e reparti R&D pronti a condividere nuove tecnologie, valutare progetti e aprire opportunità di collaborazione. Un contesto qualificato per chi cerca connessioni concrete tra ricerca applicata e sviluppo industriale.