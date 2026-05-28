Atlante acquisisce L'Interform da Gerber-Rauth

Atlante Srl, partner strategico delle principali catene italiane per la selezione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari da tutto il mondo e che è attiva anche nell’export delle migliori specialità del made in Italy all’estero, ha acquisito il 100% di L'Interform Srl da Gerber-Rauth. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi pubblici.

Fondata a Milano nel 1968, L'Interform è un broker e trader di materie prime agricole specializzato in prodotti lattiero-caseari, con consolidate relazioni con fornitori e clienti in Italia, Europa e Nord America. Nel quadro di tale accordo L’Interform continuerà a servire i propri clienti e fornitori esistenti, beneficiando al contempo della piattaforma food di Atlante, delle sue capacità internazionali di sourcing e della sua competenza nel mercato retail.

Questa operazione riflette la continua evoluzione strategica di Gerber-Rauth come società di private investment focalizzata sulla transizione dell'ecosistema lattiero-caseario.

“L'Interform ha rappresentato una parte importante del nostro gruppo e della nostra storia nel settore lattiero-caseario - spiega Christian Pichler, presidente e amministratore delegato di Gerber-Rauth - Siamo lieti di vedere la società continuare il proprio sviluppo sotto la guida di Atlante che porta con sé una solida piattaforma nel settore food, una profonda conoscenza del mercato e una cultura imprenditoriale che riteniamo ben adatte alle consolidate relazioni di L'Interform con clienti, fornitori e partner”.

Aggiunge Natasha Linhart, presidente del consiglio di amministrazione e amministratrice delegata di Atlante: “L'Interform ha costruito nel corso dei decenni una solida reputazione come partner affidabile nel settore lattiero-caseario. Questa operazione rappresenta un'estensione naturale dell'attività di Atlante nel sourcing alimentare, nello sviluppo prodotto e nell'accesso ai mercati. La nostra priorità è stata garantire la continuità per i clienti e i fornitori di L'Interform, supportando al contempo la crescita futura della società attraverso le più ampie capacità e la prospettiva internazionale di Atlante”.

Gerber-Rauth è una boutique di private investment con sede a Milano e radici nell'Italia settentrionale alpina. La società investe nell'Ecosistema Lattiero-Caseario e nei settori adiacenti, con un focus su prodotti caseari, nuove tecnologie alimentari, ingredienti speciali, nutrizione umana, innovazione plant-based e modelli di business sostenibili.