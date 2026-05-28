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Accademia dell'espresso partecipa alla "Notte degli archivi"
Venerdì 5 giugno focus sul caffè nel festival dedicato alla valorizzazione dei patrimoni archivistici
Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:30, Accademia del Caffè Espresso a Fiesole (FI) partecipa a La Notte degli Archivi, l’iniziativa diffusa promossa nell’ambito di Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione dei patrimoni archivistici in programma in tutt'Italia dal 4 al 7 giugno 2026. Il tema scelto per l’edizione 2026, “Quello che non c’è”, invita a riflettere sull’assenza, sulle lacune e s...
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EFA News - European Food Agency
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