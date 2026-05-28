Intesa Sanpaolo: nuova occupazione per il turismo ricettivo

Nuove opportunità per i giovani che vogliono lavorare nel settore turistico. Intesa Sanpaolo, Confindustria Alberghi, Isybank e Generation Italy lanciano un progetto congiunto, nell’ambito del programma ‘Giovani e Lavoro’, con percorsi di formazione gratuiti e la collaborazione di imprese del comparto, collegamento immediato tra potenziali candidati e settore di sbocco.

Il programma “Giovani e Lavoro” - promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale e Generation Italy - offre percorsi formativi gratuiti interamente sostenuti dal Gruppo bancario e progettati in linea con le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro. Ad oggi ha formato oltre 5.700 giovani – più di 700 nel solo 2025 – collaborando con circa 2.500 aziende e registrando un tasso di inserimento lavorativo superiore all’80%.

Proprio la centralità del settore turistico-ricettivo nell’economia del Paese e la significativa carenza di personale qualificato hanno sostenuto l’apertura del programma "Giovani e Lavoro" a Confindustria Alberghi, proponendo un corso specifico a giovani interessati a lavorare nella ristorazione o come addetti di sala. L’iniziativa peraltro è in linea con la lunga collaborazione esistente tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, con l’obiettivo in questo caso di facilitare l’accesso dei giovani al settore e rafforzare il collegamento tra formazione e occupazione.

Il percorso formativo gratuito e intensivo è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni alla ricerca di una occupazione. L’approccio è pratico e orientato all’inserimento professionale, con un forte coinvolgimento delle imprese associate a Confindustria Alberghi, che contribuiscono a definire le competenze richieste e a facilitare l’ingresso dei partecipanti nel mondo del lavoro, incontrandoli al termine della formazione per dei colloqui di lavoro.

Con il programma “Giovani e Lavoro”, nato nel 2019 e sviluppato in collaborazione con Fondazione Generation Italy Ets – realtà non profit promossa da McKinsey & Company – Intesa Sanpaolo ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei settori a maggiore richiesta, tra cui Hi-Tech, industria meccanica di precisione, vendite, alberghiero e ristorazione ed energie rinnovabili.

Attraverso “Giovani e Lavoro”, il Gruppo mette a disposizione percorsi formativi gratuiti su scala nazionale, erogati con partner qualificati e focalizzati sullo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali. I corsi coprono ambiti professionali strategici, dall’IT (come Java Developer, Cyber Security Analyst e Data Engineer) al retail, fino ai mestieri legati alla transizione energetica, offrendo alle aziende un bacino di candidati pronti all’inserimento.

Per candidarsi: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/corsi-formazione-turismo-e-ristorazione.html