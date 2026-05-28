Granterre, grandi numeri

Si è riunita a Modena l’assemblea dei soci del Consorzio Granterre Sca, capofila dell’intera filiera produttiva del Parmigiano Reggiano che coinvolge 706 soci conferenti e azionista di controllo di Gruppo GranTerre che comprende GranTerre Spa: leader nel settore delle eccellenze dei salumi e dei formaggi stagionati, burro e piatti pronti, con 11 DOP e 7 IGP nel suo paniere, che controlla Caseifici Gran...