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Il comparto olivicolo rischia il collasso
Allarme di Confagricoltura: chiesti al Masaf interventi urgenti
Il comparto olivicolo rischia il collasso economico prima dell'avvio della prossima campagna olearia. È quanto ha affermato Confagricoltura al Tavolo Olio al Masaf, convocato per analizzare la situazione di mercato del comparto. L'attuale stagnazione del mercato, sottolinea l'organizzazione, "unita alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, delinea uno scenario di grave crisi finanziaria":...
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EFA News - European Food Agency
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