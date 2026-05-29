Estrima (macchine agricole), anno complesso



Il consiglio di amministrazione di Estrima, società a capo del Gruppo Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM), comunica l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Prosegue il percorso di rilancio e riequilibrio finanziario del Gruppo: il valore della produzione è attestato a € 25,5 milioni (€ 31,9 milioni nel 2024); l'ebitda è negativo per € 1 milione (positivo per € 0,5 milioni nel 2024), l'ebit è negativo per € 2 milioni (negativo per € 1,5 milioni nel 2024). Il risultato Netto di Gruppo è negativo per € 3 milioni (negativo per € 2,1 milioni nel 2024), il patrimonio Netto di Gruppo è a € 5,2 milioni (€ 4,9 milioni nel 2024), la posizione Finanziaria Netta è anch'essa negativa (debito) per € 3,5 milioni (negativa per € 4,9 milioni nel 2024).

“Il 2025 è stato un anno ancora complesso per il Gruppo, - sottolinea Gianfranco Moretton, ceo di Estrima - caratterizzato da un contesto macroeconomico e di mercato sfidante e da un importante percorso di ristrutturazione interna. Tuttavia, abbiamo compiuto passi decisivi nel rafforzamento della nostra struttura finanziaria e nel riposizionamento strategico della Società. L’ingresso del nuovo socio di maggioranza rappresenta una base solida su cui costruire il futuro di Estrima".

"I risultati conseguiti nel corso dell’anno - aggiunge Moretton - uniti al completamento positivo del percorso di risanamento, ci consentono oggi di guardare avanti con maggiore fiducia. Le prospettive per il 2026 sono orientate alla crescita e al progressivo recupero della redditività. Continueremo a lavorare con disciplina e determinazione per valorizzare le nostre competenze industriali, cogliere le opportunità offerte dal mercato della mobilità elettrica e creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder”.