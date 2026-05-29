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Guerra, in 3 mesi gli italiani hanno bruciato 2,6 miliardi
Per il carburante l’aggravio è stato di 2 miliardi di euro, per le bollette quasi 600 milioni
A poche ore dal chiudersi del terzo mese dallo scoppio del conflitto in Iran, Facile.it ha calcolato quanto hanno pesato gli aumenti di bollette, carburante e mutui sulle tasche degli italiani. Tanto: quasi 2,6 miliardi di euro di costi extra a causa dell’aumento del prezzo del petrolio e delle materie prime. La casa con le bollette di luce e gas, è la più penalizzata, ma crescono le preoccupazioni anc...
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EFA News - European Food Agency
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