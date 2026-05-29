Olio. Copagri: puntare su controlli, promozione e informazioneì

“A fronte della delicata contingenza che sta attraversando il settore olivicolo-oleario nazionale, con quotazioni scese addirittura sotto i 6,5 euro al litro, accogliamo con favore l’attenzione del governo, che ha prontamente raccolto le preoccupazioni dei produttori olivicoli, stretti nella morsa tra il calo dei prezzi, gli incrementi dei fattori produttivi e le ricadute delle forti tensioni sul versante internazionale”. Lo ha sottolineato la Copagri, intervenendo alla riunione di ieri sull’analisi della situazione di mercato del settore olivicolo oleario, svoltasi al Masaf e presieduta dal sottosegretario Patrizio La Pietra.

“Individuare e intervenire sulle criticità che danno luogo a queste vere e proprie anomalie commerciali, troppo spesso legate a fenomeni che con le naturali oscillazioni dei mercati hanno ben poco a che fare, è fondamentale per agire sulle questioni ataviche che frenano lo sviluppo del comparto e per andare, di conseguenza, a dare un futuro a un settore già colpito da fenomeni epidemici come la mosca dell’olivo e soprattutto la Xylella”, ha fatto notare la Confederazione.

“La tutela di un comparto di fondamentale importanza, non solo in termini economici ma anche in qualità di vero e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo, passa necessariamente dal rafforzamento dei controlli alle frontiere, per difendere il settore dalla concorrenza sempre più spregiudicata che sta comprimendo significativamente i margini di redditività delle imprese”, ha suggerito la Copagri.

“Il sostegno del settore olivicolo-oleario nazionale, inoltre, non può prescindere da interventi sulla distribuzione del valore lungo la filiera, così come da una più decisa azione di contrasto alle contraffazioni”, ha aggiunto la Confederazione Produttori Agricoli, secondo cui “ulteriori chiavi di volta per risollevare il comparto sono rappresentate dalle sempre più necessarie attività di promozione del prodotto, anche sul mercato interno, e di formazione e informazione ai consumatori, a partire dai giovani e dalle scuole”.