Matteo Zoppas nominato enologo ad honorem

In occasione del 79° Congresso Nazionale di Assoenologi, svoltosi ieri a Conegliano, il Presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas è stato nominato Enologo ad Honorem. Un riconoscimento arrivato per l'impegno profuso in questi anni a favore del vino italiano e della sua promozione internazionale. Per molti progetti per un maggiore valore aggiunto, tra i quali non per ultimo è tra i fautori di Vinitaly negli Usa. Un lavoro svolto sottraendo tempo alla sua vita da industriale e nel corso della quale ha dedicato grande attenzione allo sviluppo del vino nel mondo.

Sono cinque in tutto i riconoscimenti assegnati da Assoenologi: oltre a Zoppas, sono stati insigniti Stevie Kim, wine communicator, Alessandro Regoli, direttore di WineNews, il sindaco di Conegliano Fabio Chies e il presidente di Veronafiere Federico Bricolo.

"Ringrazio Assoenologi per questo riconoscimento, che accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità", è stato il commento di Zoppas. "Lo considero come un attestato di stima per il lavoro svolto a favore del mondo del vino. Vedere riconosciuto l’impegno verso un mondo che sento molto vicino considero essere un vero onore. Dietro il successo del vino italiano nel mondo – che sfiora quasi gli 8 miliardi di euro di export – ci sono la qualità delle nostre produzioni, la storia delle cantine, la forza dei brand e il legame con il territorio".

"Deve essere riconosciuto il lavoro degli enologi e dell’associazione che li rappresenta", prosegue il presidente di Ice, "che è tra i principali fattori che consentono, anno dopo anno, di accrescere la qualità dei vini italiani e la loro notorietà nel mondo, definire i trend, contribuendo anche alla diffusione della cultura e dell’identità del vino. Fondamentale, in questo percorso, è il ruolo delle loro attività di ricerca e sviluppo continue, che mettono a disposizione degli imprenditori strumenti e competenze decisive per sostenere la crescita del settore e il progressivo miglioramento del posizionamento dei vini italiani nello scenario internazionale".

"Ancora di più oggi, con le criticità dei mercati, dobbiamo stare vicino a imprese e imprenditori. Insieme al governo italiano, alla premier Giorgia Meloni che ha istituito il tavolo sul vino, al ministro Francesco Lollobrigida ed al ministro Antonio Tajani, mi auguro di continuare a creare quel maggiore valore che questo prodotto merita, importante Ambasciatore del Made in Italy nel mondo".