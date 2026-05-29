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Export: "grande accelerazione"
Il presidente Ice mette in risalto la volata ad aprile (+11,3%)
"Ad aprile 2026 l’export italiano verso i mercati extra Ue registra una marcata accelerazione su base annua (+11,3% rispetto ad aprile 2025), consolidando il recupero già emerso nei mesi precedenti. A sostenere la crescita sono i beni intermedi (+22%), insieme alla buona dinamica dei beni strumentali (+11,1%)". Lo ha dichiarato il Presidente di Ice, Matteo Zoppas, commentando i dati Istat Commercio es...
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EFA News - European Food Agency
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