Heineken Italia: premiata Irene Sarpato

Durante il Forum LGBT+ People At Work 2026, il 26 maggio, Irene Sarpato, DE&I and Culture Expert di Heineken Italia, ha ricevuto il riconoscimento di “Miglior Persona Alleata”, consegnato da Parks – Liberi e Uguali.

Il riconoscimento viene assegnato a persone che non appartengono alla comunità LGBTQIA+, le quali, impegnandosi in modo concreto e costante, contribuiscono a costruire ambienti più equi, aperti e rispettosi nel mondo del lavoro attraverso un sostegno attivo ai diritti e all’inclusione delle persone LGBTQIA+.

Sarpato, nel suo ruolo, promuove la cultura della psychological safety e sostiene lo sviluppo delle Employee Resource Group per portare un cambiamento nel dialogo aziendale che si rifletta sulla comunità LGBTQIA+ e che contribuisca a una maggiore inclusione.

“Sono profondamente grata a Parks – Liberi e Uguali per questo riconoscimento, che accolgo con grande emozione e senso di responsabilità – ha dichiarato Sarpato – Più che un premio individuale, lo considero un riconoscimento a Heineken Italia e al percorso che, insieme a tante colleghe e colleghi, portiamo avanti ogni giorno per costruire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e rispettoso delle diversità. Essere persone alleate significa scegliere ogni giorno di ascoltare, imparare e agire affinché ogni persona possa sentirsi libera di esprimere sé stessa, anche sul luogo di lavoro.”

Nel corso degli anni, Heineken Italia ha consolidato il proprio impegno sui temi Diversity, Equity & Inclusion attraverso un approccio strutturato con l’obiettivo di costruire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, equo e rappresentativo. Tra le principali iniziative, è presente l’attivazione di sei Community di Ambasciatori e Ambasciatrici DE&I, tra cui gruppi dedicati a genitorialità, genere, orientamento affettivo, età e generazioni, disabilità e caregiving, che favoriscono il dialogo e il coinvolgimento delle persone.

L’impegno di Heineken Italia si concretizza anche nella collaborazione con realtà di riferimento come Parks – Liberi e Uguali, Fondazione Libellula e Valore D, con lo scopo di creare una cultura aziendale che sia sempre più aperta, consapevole e inclusiva.