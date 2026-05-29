Industria mangimistica: crescono produzione e fatturato

Il 2025 dell’industria mangimistica italiana si è concluso con quattro segni positivi: in crescita fatturato, produzione, investimenti e occupazione. Il settore conferma il ruolo centrale all’interno del sistema agrozootecnico-alimentare nazionale. I dati economici e produttivi del 2025 sono stati presentati nel corso dell'assemblea annuale di Assalzoo (Associazione Nazionale Tra Produttori di Alim...