Commodities: quotazioni piselli e arachidi in rialzo

A seguito dell’annuncio della Cina del 16 gennaio relativo alla rimozione dei dazi al 100% sui prodotti canadesi, le quotazioni dei piselli gialli in Canada sono aumentate del 19%. Secondo le analisi di Areté, nonostante un’offerta abbondante sul mercato canadese e un contesto internazionale ben rifornito, la domanda sostenuta sta mantenendo i prezzi su livelli superiori rispetto a inizio campagna. Dopo mesi di volumi cumulati inferiori rispetto al 2024/25, a marzo si è registrata una inversione di tendenza con un +4% e Aafc ha rivisto a rialzo le previsioni di export per la campagna in corso, portandole da 2,5 a 2,6 milioni di tonnellate (+4%).

I prezzi delle arachidi Usa Runner 40/50 dopo aver toccato, a gennaio 2026, i minimi da dicembre 2018, hanno segnato un aumento del 4%, interrompendo il trend deflattivo in atto da inizio 2025. Secondo le analisi di Areté, l'aumento sarebbe guidato principalmente dalle aspettative di una produzione Usa 26/27 inferiore a quella della campagna corrente, in un contesto di minor disponibilità anche dall'Argentina. Le prime anticipazioni Usda relative alla campagna 26/27, infatti, indicano una produzione Usa a circa 2,7 milioni di tonnellate, in calo del 16% rispetto al record 25/26. Un ribasso legato principalmente alla contrazione delle aree del 16%, a fronte di rese proiettate su livelli non distanti da quelle della campagna 25/26 (-0,5%).

Tuttavia, grazie a scorte iniziali record, frutto della debolezza della domanda nella campagna corrente, l’offerta complessiva della campagna 2026/27 risulterebbe pressoché in linea con quella della campagna 2025/26, salvo ulteriori deterioramenti produttivi legati alle condizioni meteo. Le semine, infatti, sono ancora in corso e permangono elementi di incertezza legati all’impatto della siccità: a inizio maggio, quasi il 100% delle aree statunitensi dedicate alla produzione di arachidi risultava interessato da condizioni di siccità.