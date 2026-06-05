IEG, analisti finanziari promuovono il titolo

Gli analisti di Equita hanno un giudizio Buy con un prezzo obiettivo di 15,5 euro Italian Exhibition Group. La società ha fatto sapere che Vicenzaoro September 2026, la prima edizione della fiera orafa che si terrà nel nuovo padiglione, va verso il sold-out, una conferma positiva sul momentum del business.

La manifestazione è già quasi al tutto esaurito a oltre tre mesi dall’evento (4-8 settembre), “una dinamica che” spiegano da Equita “a nostro avviso, conferma il solido momentum del business fieristico. L’edizione di settembre sarà la prima, dopo quattro edizioni di transizione, a beneficiare della piena operatività del nuovo Padiglione 2, la cui consegna è ora attesa a breve, in linea con le indicazioni della società. Il nuovo padiglione, che occuperà 23.000 metri quadri, oltre ad aumentare la capacità espositiva di Vicenza, andrà a migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta fieristica, rafforzando il posizionamento internazionale della manifestazione. Ricordiamo che Vicenzaoro è uno degli eventi più importanti nel portafoglio di IEG e uno dei principali appuntamenti globali per il settore orafo”.

L'edizione di gennaio 2026 si è conclusa il 20 gennaio scorso e secondo i dati ufficiali, ha visto la partecipazione di oltre 1.300 brand espositori. Gli Stati Uniti sono stati in testa tra i visitatori stranieri e circa il 60% dei visitatori totali proveniva dall'estero, in linea con le edizioni precedenti. Il pubblico è composto da oltre 650 hosted buyer e visitatori provenienti da oltre 145 paesi . La prossima edizione di Vicenzaoro January bin valendartio dal 15 al 19 gennaio del 2027.

Il titolo IEG, secondo gli analisti di Equita, tratta a a 12 volte il rapporto prezzo-utili adjusted medio previsto per il 2026-27 e a circa 6 volte il rapporto Enterprise Value Ebitda adjusted medio previsto per il 2026-27.

Il titolo al momento quota Euro 13,40 per azione, in crescita dell'1,52% rispetto alla chiusura di ieri.